Der Aero-Club Nastätten (ACN) erkämpfte sich unlängst bei schwierigem Wetter drei Rundenpunkte in der Segelflug-Bundesliga, rutschte in der Gesamttabelle aber auf den 19. Platz ab. Sascha Stüber erflog mit 61 Stundenkilometern einen der drei Wertungsflüge für die Piloten vom Blauen Ländchen. Der Miehlener befindet sich zurzeit als Ausbilder auf einem Streckenflug-Lehrgang. So war er nicht alleine unterwegs, sondern hatte zwei Neulinge im Schlepptau. In der Luft half Stüber beiden, die Aufwinde zu finden und wartete geduldig, wenn sie einmal länger brauchten, um bis an die Wolken zu steigen. Nach Start in Bad Sobernheim arbeitete sich das Dreierteam bis an die französische Grenze vor, ein eindrucksvoller Flug für die Junioren aus Mainz und Ludwigshafen.

Peter Fabian und Martin Fuhr verbuchten abermals den schnellsten Flug für den ACN. Nach ihrem Start in Nastätten ging es nach Süd-Westen Richtung Saarland. Dort besteht normalerweise über dem Truppenübungsplatz ...

