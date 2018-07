Emilia Löser, die Amazone aus Niederneisen, errang bei den rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaften im Springen der Junioren in Kurtscheid den Landesmeistertitel. Nach insgesamt drei Wertungsprüfungen mit ihrem Pferd Kater Carlo setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch und errang den Titel der Landesmeisterin der Junioren. Bereits in der Vergangenheit ließ Emilia Löser, die für den Reit- und Fahrverein Niederneisen an den Start geht, durch starke Leistungen aufhorchen, was ihr neben einer Nominierung für den Nationenpreis in Lamprechtshausen durch Bundestrainer Peter Teeuven auch eine Teilnahmeberechtigung für die Future Champions in Hagen a.T.W.

einbrachte. Foto: Verein

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.