Eishockey-Regionalliga: Rockets bauen ihre Tabellenführung mit 6:4-Arbeitssieg gegen Ratingen weiter aus

Die EG Diez-Limburg baut die Tabellenführung in der Eishockey-Regionalliga West weiter aus. Mit einem umkämpften 6:4 (1:1, 2:0, 3:3) gegen starke Ice Aliens aus Ratingen fuhren die Rockets vor rund 400 Zuschauern in der Diezer Eissporthalle den nächsten Sieg ein.

Torwart Constantin Schönfelder hielt seine EGDL im ersten Drittel mit starken Paraden gegen Ratinger Stürmer im Spiel. Am Ende setzte sich der Spitzenreiter vom Heckenweg mit 6:4 durch.

Foto: fischkoppMedien

Zwei schnelle Torchancen für die Gastgeber, danach aber auch eine lange offensive Flaute – so gestaltete sich die Anfangsphase einer Partie, von der man erwartet hatte, dass sie ausgeglichen laufen würde. Ratingen fand schnell die Ordnung und ging bereits nach drei Minuten durch Alexander Schneider verdient in Führung (3.). Und nur Rockets-Keeper Constantin Schönfelder war es zu verdanken, dass die Gäste nicht weitere Tore nachlegen konnten.

Die EGDL profitierte von einem umstrittenen Penalty, den Joey Davies zum 1:1 verwandelte (10.). Der Kanadier war zuvor von zwei Ice Aliens umrahmt in Richtung Ratingens Keeper Christoph Oster gefahren und bekam dann überraschend auch eine zweite Chance. „Der Penalty war umstritten“, sagte Rockets-Trainer Arno Lörsch. „Ratingen war gut organisiert und hatte im ersten Drittel mehr Zug zum Tor. Das 1:1 zur ersten Pause war schmeichelhaft für uns. Constantin Schönfelder hat uns im Spiel gehalten.“

Im zweiten Drittel sollten sich die Gastgeber dann deutlich entschlossener präsentieren. Besonders die erste Reihe, die an diesem Abend alle Tore machte, bewies einmal mehr ihre Qualitäten. Matt Fischer brachte mit einem Doppelschlag in den Minuten 36 und 37 jeweils auf Vorarbeit von Joey Davies und Konstantin Firsanov die Rockets mit 3:1 in Führung. „Da haben wir es deutlich besser gespielt und auch zwei wunderschön herausgespielte Tore erzielt“, freute sich Lörsch, der danach jedoch wieder die andere Seite seiner Mannen zu sehen bekam. „Im letzten Drittel sind wir wieder zu unentschlossen, machen individuelle Fehler und ziehen unnötige Strafen.“

Das führte zunächst zum Anschlusstreffer durch Stepan Kuchynka (44.) und dann auch zum Ausgleich durch Milan Vanek (50.). Ratingen war kurz davor, die Partie wieder zu drehen, als Pascal Behlau sein Team mit einer Matchstrafe schwächte. Die Rockets nutzten dies zu ihrem einzigen Powerplay-Tor des Abends, als Konstantin Firsanov in doppelter Überzahl zum 4:3 traf. Als Matt Fischer in Minute 57 auf 5:3 erhöht hatte, waren die Gäste bereits wieder vollzählig. Die Ice Aliens konnten ihrerseits eine weitere Strafe gegen Diez-Limburg noch einmal zum Anschlusstreffer durch Alexander Schneider nutzen (60.). Sekunden später aber, als die Gäste den Keeper für einen weiteren Feldspieler vom Eis genommen hatten, traf Konstantin Firsanov zum 6:4-Endstand (60.) ins leere Tor.

„Wir haben drei wichtige Punkte eingefahren“, sagte Arno Lörsch. „Es war nicht schön, aber das Ergebnis stimmt. Der Sieg macht mich natürlich zufrieden, auch wenn's kein perfektes Spiel war.“

EG Diez-Limburg: Schönfelder – Löwing, Schophuis, Ansink, Krämer, E. Grund, Wex, Langer – Davies, Bruch, Fischer, Firsanov, F. Flemming, P. Maier, Böhm, Kail, Varianov, Martaller, M. Maier.

Schiedsrichter: Marc Stromberg.

Zuschauer: 376.

Strafen: Diez-Limburg 10, Ratingen 4 + 25 Pascal Behlau (Matchstrafe) + 10 Dustin Schumacher + 10 Florian Pompino.