Eishockey-Regionalliga: EG Diez-Limburg zeigt in Soest ungewohnte Schwächen im Abschluss und verliert 2:5

Es war nicht der Abend des Spitzenreiters: Die EG Diez-Limburg verlor ihr Auswärtsspiel in der Eishockey-Regionalliga bei der Soester EG nach 40 torlosen Minuten und einem turbulenten Schlussdrittel mit 2:5. Die gastgebenden Bördeindianern hatten den Rockets mit starker Defensivarbeit den Zahn gezogen und sich dafür mit einem verdienten Heimsieg belohnt. Die EGDL konnte aus 62 Schüssen auf das Soester Tor nur zwei Mal Profit schlagen und konnte sich beim 18-jährigen Keeper Nils Flemming vom Kooperationspartner EC Bad Nauheim bedanken, dass sie nicht schon früher zurücklag. „Das Schussverhältnis von 62:35 sagt eigentlich schon viel aus“, sagte Rockets-Trainer Arno Lörsch. „Soest ist eine Mannschaft, bei der du scheitern kannst. Das hat sich heute bestätigt. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wille und Mumm waren da, aber heute sind die Dinger im Abschluss halt nicht so reingegangen wie gewohnt. Riesen Lob an die beiden Keeper Marc Fleischer und Nils Flemming, die überragend gehalten haben.“