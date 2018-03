Ein kleiner Schritt fehlt noch, dann steht die EG Diez-Limburg im Play-off-Halbfinale der Regionalliga West. Die Rockets gewannen auch das zweite Spiel der Viertelfinal-Serie, dieses Mal auswärts bei den Luchsen in Lauterbach und mit 9:2 (5:0, 2:1, 2:1). Damit fehlt in der Serie „Best of Five“ noch ein Erfolg zum Erreichen der Vorschlussrunde, die die EGDL am kommenden Freitag, 20.30 Uhr, vor heimischer Kulisse klar machen will.

Die Partie in Lauterbach war wie schon der Auftakt zwei Tage zuvor eine klare Angelegenheit für die Gäste und bereits nach dem ersten Drittel entschieden. Die Parallelen waren offensichtlich: 5:1 ...

Lesezeit für diesen Artikel (284 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.