Mit 19 die ersten Rhönrad-Weltmeisterschaften bei den Senioren. Direkt zu Beginn bei seiner Paradedisziplin Spirale zwei Stürze. Er ist eigentlich raus, das glaubt zu dem Zeitpunkt nicht nur die gesamte deutsche Mannschaft, sondern auch der Bundestrainer. Nur einer ist sich sicher: Das war es noch nicht. Luca Christ geht auf die Fläche, beweist nach dem holprigen Start Nervenstärke sowie eisernen Willen, und kann so den verloren geglaubten Kampf noch zu seinen Gunsten drehen. Der junge Lahnsteiner turnt über seine Verhältnisse und wird Weltmeister im Team-Finale mit Deutschland und Vizeweltmeister im Finale Mehrkampf sowie Finale Sprung. Mit seiner Einstellung, dem Kampfgeist, der Nervenstärke und dem Können hat Luca Christ sich bei dieser WM in der Schweiz einen festen Platz im deutschen Team gesichert, so dass er für die kommenden internationalen Auftritten eine feste Größe sein dürfte.

Christ turnt in der Bundesklasse B19+ auf internationalen Wettkämpfen und ist Mitglied im A-Kader Rhönradturnen. Sein Verein ist der VfL Lahnstein. Luca war der erste, der – neben zwei weiteren ...

