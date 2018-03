Derbysieg vor rund 1100 Zuschauern: EGDL beendet Neuwieder Erfolgsserie

Die EG Diez-Limburg hat ihr Heimspiel gegen die Neuwieder Bären mit 5:4 (1:2, 3:1, 1:1) gewonnen und damit die Tabellenführung in der Regionalliga West verteidigt. Die Rockets gewannen damit auch den dritten Vergleich mit den zuvor fünfmal hintereinander siegreichen Gästen vom Rhein auf heimischem Eis (Liga und Pokal) und drehten einen anfänglichen 0:2-Rückstand.

Joey Davies (links) hält nicht nur in dieser Szene die Abwehr der Neuwieder Bären gehörig in Atem. Die EGDL beendete die Siegesserie des Lokalrivalen vom Rhein.

Foto: Andreas Hergenhahn

Neuwied erwischte den besseren Start und ging früh durch Deion Müller in Führung (4.). Neun Minuten später erhöhte Michael Jamieson nach einem Abstimmungsfehler in der EGDL-Defensive auf 2:0 (13.). „Wir waren zu Beginn nicht gut im Spiel und haben zu lange gebraucht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagte Rockets-Trainer Arno Lörsch. Der Anschluss zum 1:2 gelang Neuzugang Emanuel Grund (16.), der einen Konter auf Vorarbeit Florian Böhms verwertete. „Danach hat man gemerkt, dass mehr Ruhe in die Mannschaft kam.“

Im zweiten Drittel gelang Andre Bruch zunächst nach sehenswerter Einzelaktion der 2:2-Ausgleich (30.), ehe die Gäste durch Dennis Schlicht erneut in Führung gingen (31.). Nach einer Spieldauerstrafe gegen Moritz Schug trafen die Rockets zunächst zum 3:3 durch Konstantin Firsanov (40.). Nur wenige Sekunden später und zwei Sekunden vor der zweiten Drittelpause brachte Philipp Maier die EGDL erstmals in Führung (40.).

Gleich zu Beginn des letzten Drittels erhöhte Matt Fischer auf 5:3 für die Rockets (41.), die zu diesem Zeitpunkt immer noch in Überzahl agierten. Neuwied nahm drei Minuten vor dem Ende im Powerplay den Torhüter vom Eis und verkürzte auf 4:5 (57.). Den knappen Vorsprung brachten die Gastgeber vor knapp 1100 Zuschauern über die Zeit.

„Nach dem fünften Tor haben wir gut hinter der Scheibe gestanden und den Vorsprung mit Herz und Leidenschaft verteidigt“, sagte Arno Lörsch. Sein Gegenüber Daniel Benske nahm nicht an der Pressekonferenz teil.

„Emanuel Grund hat auf Anhieb gezeigt, dass er ein Topverteidiger ist“, sagte Lörsch über seinen Neuzugang. Auch für den zweiten Debütanten im EGDL-Trikot gab es ein Lob vom Trainer: „Nikolai Varianov weiß genau, was er tut und wohin er muss. Er hat nun Zeit, sich ins Team einzufinden. Dann wird er uns noch mehr helfen.“

EG Diez-Limburg: Schönfelder – Löwing, Schophuis, Ansink, Krämer, Emanuel Grund, Wex, Langer – Niestroj, Davies, Bruch, Fischer, Flemming, Philipp Maier, Mainzer, Böhm, Kail, Martaller, Varianov, Rost.

Schiedsrichter: Sascha Westrich.

Zuschauer: 1089.

Strafen: Diez-Limburg 12 + 10 Konstantin Firsanov +10 Pierre Wex, Neuwied 16 + 25 Moritz Schug +10 Dennis Schlicht.