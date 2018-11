Spielfreudig, laufstark, präsent in den Zweikämpfen, mit Zug zum Tor – es gab viele Tugenden, die sich der Anhang des Eishockey-Regionalligisten EG Diez-Limburg gewünscht hätte. Doch die Rockets bekamen das, was für einen Sieg nötig gewesen wäre, nicht hin – im Gegensatz zu den Neuwieder Bären. Die gewannen auch den zweiten Vergleich in der laufenden Saison, diesmal erschreckend deutlich mit 8:2 (3:0, 4:1, 1:1). Zwei Mal brachten die Gäste in der Anfangsphase eine Scheibe auf das Rockets-Gehäuse, beide Male zappelte die Scheibe im Netz: Michael Jamieson (2.) und Frederic Hellmann (3.) sind die Namen hinter dem Traumstart. Die Bären machten es einfach: Defensiv gut stehen, die eigene blaue Linie halten, schnelles Umschaltspiel, Scheibe konsequent zum Tor. Die Führung fühlte sich ziemlich einfach herausgespielt an, war aber der Lohn für Konsequenz im eigenen Spiel.

Zwar kamen die Raketen in der Folge besser ins Spiel, aber sie machten es zu kompliziert. Zu selten fand die Scheibe den Weg zum Tor. Zu selten schafften die Gastgeber ...

Lesezeit für diesen Artikel (339 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.