2. Hockey-Bundesliga: Limburger HC hofft auf gute Tagesform gegen die Pfälzer

Aus unserem Archiv

Limburg

Der Limburger Hockey-Club greift nach der Weihnachtspause am Wochenende wieder ins Spielgeschehen der 2. Hallenhockey-Bundesliga Süd ein. Am Freitag ab 20 Uhr steht das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TG Frankenthal an, am Sonntag ist ab 11 Uhr Schlusslicht Dürkheimer HC in der Limburger Kreissporthalle zu Gast.