Turnen von seiner schönsten Seite gab es in der Großsporthalle in Niederwörresbach zu bestaunen, wo die 35. Auflage des Tags des Gerätturnens stattfand. Die große Turngala, bei der Siegerehrungen für die Gewinner der Gau-Rundenwettkämpfe mit Show-, Tanz- und Turnvorführungen wechseln, kam wieder einmal bestens an. „Alle waren sehr zufrieden mit dem Ablauf“, bestätigte Karsten Bühl, der Vorsitzende der KTV Nahetal.

Gerade für die Nachwuchsturner des VfR Baumholder dürfte der Tag etwas ganz Tolles gewesen sein. Ihre Leistungen und ihr Sieg bei den Runden-Wettkämpfen fanden eine ganz besondere Würdigung, schließlich kommt ...

Lesezeit für diesen Artikel (398 Wörter): 1 Minute, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.