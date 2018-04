Einen dicken Strich hat das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes dem Birkenfelder Kreisvorstand durch seine Terminplanungen gemacht und klargestellt, dass das Verbandspokalendspiel zwischen Wormatia Worms und Alemannia Waldalgesheim am Pfingstmontag, dem 21. Mai, das im Rahmen des so genannten „Finaltags der Amateure“ innerhalb einer Konferenzschaltung live in der ARD übertragen wird, ein Alleinstellungsmerkmal haben soll. Das bedeutet, dass der Antrag des Kreisausschusses, an diesem Pfingstmontag einen Nachholspieltag von der A-Klasse abwärts anzusetzen, abgeschmettert wurde – allerdings mit einer Einschränkung. Wenn der Anstoß spätestens um 11 Uhr erfolgt, dann darf gespielt werden.

Im Klartext heißt das: Wegen des Verbandspokalendspiels in Worms müssen am Pfingstmontag im Kreis Birkenfeld Fußballspiele spätestens um 12.45 Uhr beendet sein. Rückblende: Als im Februar und März Wochenende für Wochenende ...

Lesezeit für diesen Artikel (796 Wörter): 3 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.