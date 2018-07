Zum vierten Mal wurde in der Messehalle Idar-Oberstein der Diamond Dart Cup im E-Dart ausgetragen – und es kamen etwa 250 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. In 13 verschiedenen Wettbewerben ermittelten sowohl Profis als auch Amateure die zielsichersten Darter. Da das Feld mit Welt-, Europa- und Deutschen Meistern und sogar einem Teilnehmer der am Jahresende im Londoner Alexandra Palace (Ally Pally) stattfindenden PDC-Dart-WM gefüllt war, erlebten die leider nur wenigen Zuschauer hochklassigen Dart-Sport. Als Highlight gelang WM-Teilnehmer Gabriel Clemens aus Saarwellingen dann auch noch das Kunststück einen sogenannten Neun-Darter zu werfen (Erreichen der nötigen 501 Punkte mit nur neun Würfen).

„Das war mein erster Neun-Darter in einem offiziellen Wettbewerb“, freute sich Clemens über sein Sahnestück. „Ich betreibe den Sport noch immer als Hobby und arbeite ansonsten bei einer Verwaltung. Die ...

