Für mächtig Gesprächsstoff und Ärger haben am Freitag die Personalplanungen und -entscheidungen des SC Idar-Oberstein gesorgt und zudem die Beziehungen zwischen dem Oberligisten und Landesligist VfR Baumholder unter den Gefrierpunkt heruntergekühlt. Am Freitag wurde innerhalb weniger Stunden bekannt, dass Enrico Willrich und Danny Lutz zur kommenden Saison vom VfR Baumholder zum SC Idar-Oberstein wechseln werden. Weil beide – zumindest mit Einschränkungen – dem VfR bereits zugesagt hatten, auch in der kommenden Saison in Baumholder zu spielen, waren die Verantwortlichen dort besonders enttäuscht und sauer und reagierten knüppelhart. Sowohl Willrich als auch Lutz wurden vereinsintern gesperrt und werden in dieser Runde nicht mehr für den VfR spielen. Schon bei der gestrigen Partie beim SV Rodenbach durften beide nicht mehr auflaufen.

Ehe diese Wechselgeschichte in der harten Baumholderer Sanktion gipfelte, war in der abgelaufenen Woche alles ganz schnell gegangen. „Murat Yasar hat mich am Montag kontaktiert und am Dienstag haben wir ...

