In der Mikadohalle ist Präzision gefragt – SV 1858 Idar-Oberstein richtet Landesverbandsmeisterschaft im Bogenschießen aus

Konzentration ist gefragt, Präzision gefordert und Ausdauer nötig, um am Wochenende in der Mikadohalle in Idar-Oberstein bei den Landesverbandsmeisterschaften im Bogenschießen zu bestehen. Der SV 1858 Idar-Oberstein richtet die Titelkämpfe am Samstag und Sonntag, aus – und 220 Teilnehmer wollen gewinnen oder sich zumindest für die Deutsche Meisterschaft im März in Solingen qualifizieren.

Der SV 1858 Idar-Oberstein hat Erfahrung beim Ausrichten von Landesverbandsmeisterschaften. Viermal war der Verein bisher in der Mikadohalle Gastgeber bei diesen Titelkämpfen.

Der SV 1858 Idar-Oberstein bringt jede Menge Erfahrung mit und ist deshalb prädestiniert für die Ausrichtung der Landesverbandsmeisterschaft. Es ist bereits das fünfte Mal das der schmuckstädtische Traditionsklub für Organisation, Auf- und Abbau sowie natürlich den Ablauf verantwortlich ist. Zum bisher letzten Mal haben die SV-Mitglieder diese Titelkämpfe 2012 ausgerichtet, damals noch für den Rheinischen Schützenbund. Zum ersten Mal findet die Veranstaltung in der Mikadohalle nun unter dem Dach des Pfälzischen Schützenbundes statt. Der Organisationsaufwand bleibt gleich für den SV 1858, doch die Teilnahmehürde ist höher geworden. „Im pfälzischen Schützenbund vertritt man die Ansicht, dass die Schützen etwas leisten müssen, wenn sie an einer Verbandsmeisterschaft teilnehmen wollen. Das ist natürlich nachvollziehbar“, erklärt Thomas Klein, der Vorsitzende des SV 1858 Idar-Oberstein, bedauert aber zugleich: „Das bedeutet leider, dass wir einige Starter weniger haben als noch 2012. Am Sonntag werden wir deshalb lediglich auf 18 bis 20 Scheibenanlagen schießen.“ 26 dieser Anlagen hat der SV 1858 in der Mikadohalle aufgebaut – und am heutigen Samstag werden alle ausgelastet sein.

Sehr erfolgreich waren die Bogenschützen des SV 1858 Idar-Oberstein bei der letzten Landesverbandsmeisterschaft 207 in Wörth. Alle sechs Akteure auf diesem Foto starten auch am Wochenende in der Mikadohalle. (von links) Ramona Lastowski, Meike Juchem, Stefan Bizer, Claudia Bizer, Melanie Knapp und Susi Klein. Vereinsvorsitzender Thomas Klein (rechts) war vor einem Jahr nur Fan und ist diesmal natürlich als Klubchef des Ausrichters viel stärker in der Organisation und der Durchführung gefordert.

Millimeterarbeit beim Aufbau

Übrigens, der Aufbau dieser Anlagen ist die größte Herausforderung, die die Helferinnen und Helfer des SV 1858 zu bewältigen haben. „Da geht es um Millimeter“, verdeutlicht Klein und erklärt: „Die Halle muss komplett und supergenau ausgemessen werden, damit die Scheibenanlagen haargenau der Sportordnung entsprechen.“ Wie beim Schießen selbst, ist also auch beim Aufbau Präzision gefordert. Die Halle wird dabei in mehrere Bereiche aufgeteilt, die mit verschiedenen Linien gekennzeichnet sind. Die wichtigste ist dabei natürlich die „Schießlinie“, die sich exakt 18 Meter vor der Scheibenlinie befindet. Drei Meter vor der Schießlinie liegt die „Wartelinie“ hinter der sich die Schützen in der Schießpause aufhalten, und weitere drei Meter davor ist die „Gerätelinie“, die den Bereich abgrenzt, in dem die Sportbögen abgestellt werden. Sehr wichtig ist dann die „Drei-Meter-Linie“ – drei Meter hinter der Schießlinie. Pfeile, die beim Abschussversuch in diesen Bereich fallen, dürfen noch einmal verschossen werden. Hinter der Scheibenlinie muss dann noch ein Fangnetz aufgebaut sein. 1,60 Meter ist eine solche Schießbahn breit – und 26 davon sind in der Mikadohalle aufgebaut.

Die Scheibenanlagen sind übrigens neu und hochmodern. Das Zentrum – dort gibt es die meisten Treffer – ist austauschbar. Außerdem sind die Scheiben nur noch 15 Kilogramm schwer, die alten wogen satte 120 Kilogramm. „Wir haben dafür 5000 Euro investiert“, erzählt Klein. Dafür bietet der SV 1858 Idar-Oberstein jetzt aber auch optimale Bedingungen.

Für das Publikum ist Bogenschießen eine wirklich spektakuläre Art des Schießens. „Es ist halt unmittelbar und für jeden nachvollziehbar, welches Ergebnis ein Schütze geschafft hat“, erläutert Klein. Natürlich richtet der SV 1858 Idar-Oberstein die Landesverbandsmeisterschaften nicht nur aus, sondern hat auch einige zum Teil aussichtsreiche Bogenschützen am Start.

Meike Juchem hält Landesrekord

Am Samstag machen die Blankbogenschützen den Anfang. „Blankbogen ist die ursprünglichste Art, Bogenschießen zu betreiben, praktisch ohne technische Hilfsmittel“, erklärt Thomas Klein, um dann lächelnd hinzuzufügen: „Das sind praktisch Flitzebögen.“ Mit diesem Sportgerät ist Meike Juchem vom SV 1858 Spitzenklasse. Im vergangenen Jahr stellte sie bei der Deutschen Meisterschaft einen Landesrekord auf. Und so gehört sie in der heimischen Mikadohalle zu den Titelfavoriten. Ihre Vereinskollegin Ramona Lastowski will sich ebenfalls beweisen, schließlich wird sie in Zukunft die Übungsleiterin Bogenschießen beim SV 1858. Hans Görg ist der dritte Idar-Obersteiner Blankbogenschütze und dürfte die Atmosphäre in der Mikadohalle genießen. „Für ihn ist es schon ein toller Erfolg, diese Titelkämpfe überhaupt erreicht zu haben“, sagt Klein. Alle drei zusammen bilden das Blankbogenteam, das gegen den BSC Bad Kreuznach und den BSC Worms-Pfeddersheim versuchen wird, die Mannschaftstitel in der Schmuckstadt zu behalten.

Diesen Teamtitel hat der SV 1858 Idar-Oberstein in der Frauenklasse mit dem Compound-Bogen praktisch schon in der Tasche, denn die Schmuckstädterinnen haben keine Konkurrenz. Aber Claudia Bizer, Melanie Knapp und Susi Klein geht es am Sonntag um ein höheres Ziel. Sie wollen zur Deutschen Meisterschaft nach Solingen. „Sie versuchen quasi, sich selbst nach oben zu peitschen“, sagt Vorsitzender Thomas Klein, der Ehemann von Susi Klein. Die drei Frauen sind ausgewiesene Spezialistinnen mit dem technisch etwas komplizierteren Bogen mit seinen charakteristischen Flaschenzugrollen. „Alle Drei sind stark genug, um auch im Einzel aufs Podium zu kommen“, verdeutlicht Klein.

Wieder ein Bizer-Coup?

Auch Stefan Bizer kann das schaffen. Im Vorjahr bei den Landesverbandsmeisterschaften in Wörth hat es der Allrounder des Vereins, der auch mit der Luftpistole höchst erfolgreich ist, mit dem Compound-Bogen bewiesen. Da gelang ihm die Überraschung, und er kehrte mit der Silbermedaille heim. „Wenn er eine gute Tagesform hat, ist das durchaus wieder möglich. Aber es ist nicht unbedingt zu erwarten“, schätzt Klein die Chancen Bizers ein.

Außer den sieben Schützen des SV 1858 Idar-Oberstein gehen aus dem Kreis Birkenfeld bei dieser Landesverbandsmeisterschaft noch zwei Talente des SV Hubertus Stipshausen an den Start. Nelly Kley und Änni-Lina Werner stellen sich am heutigen Samstag, ab 9 Uhr, mit dem Blankbogen der Konkurrenz. „Den jungen Hubertus-Schützinnen drücken wir alle Daumen“, erzählt Klein und verrät, dass die Beiden ab und an auf der Anlage des SV 1858 Idar-Oberstein trainieren. „Überhaupt haben wir ein sehr gutes Verhältnis zum SV Hubertus Stipshausen. Der Verein war sofort bereit, uns bei der Durchführung dieser Landesverbandsmeisterschaft zu helfen. das ist absolut klasse“, betont Klein.

Da können die Titelkämpfe in der Mikadohalle ja nur ein Erfolg werden, vor allem, wenn die Zuschauertribüne voll besetzt ist. Der SV 1858 Idar-Oberstein und die 220 Akteure, die sich über Vereins- und Kreismeisterschaften qualifizieren mussten, hätten es auf jeden Fall verdient.

