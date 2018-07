Mit einer erstklassigen Formation stellt sich die Weisweilerelf, die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach beim 110-jährigen Jubiläumssportfest des TuS Hoppstädten am Samstag vor. Um 15.30 Uhr messen sich dann die Gladbacher Ex-Profis mit einer AH-Kreisauswahl (wir berichteten bereits). Jetzt steht auch das Gladbacher Aufgebot weitgehend fest. Die Weisweilerelf kommt mit einigen höchst prominenten Akteuren, wie dem Supertechniker Karl-Heinz Pflipsen, den Angreiferlegenden Han-Jörg Criens und Mike Hanke, dem Freistoßkünstler Thomas Kastenmaier und mit Michael Sternkopf. Letzterer weilte vor ziemlich exakt 20 Jahren schon einmal in der Region, als er mit Arminia Bielefeld im DFB-Pokal beim SC Idar-Oberstein gastierte. Gecoacht wird die Weisweilerelf von Herbert Laumen, in seiner aktiven Zeit ein klasse Angreifer, der aber vor allem wegen des berühmten Torpfostenbruchs in Mönchengladbach bekannt wurde. 1971 rauschte er gegen Werder Bremen ins Tornetz, worauf ein morscher Holzpfosten am Bökelberg knickte und das Tor über Laumen zusammenbrach. Außerdem schoss Laumen die letzten beiden Tore für den 1. FC Kaiserslautern beim legendären 7:4 nach 1:4 gegen Bayern München 1973 auf dem Betzenberg. Es lohnt sich also auf jeden Fall nach Hoppstädten zu kommen und sich die Partie anzusehen.

Kader der Weisweilerelf: Jörg Kaesmann (Tor), Karl-Heinz Pflipsen, Peter Wynhoff, Hans-Jörg Criens, Martin Schneider, Jörg Jung, Bachirou Salou, Chiquinho, Markus Mohren, Thomas Kastenmaier, Orhan Özkaya, Mike Hanke, Michael Sternkopf ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.