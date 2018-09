Wenn in Zukunft über den besten Torjäger im Kreis Birkenfeld gesprochen wird, dann darf der Name Heinrich Löwen nicht fehlen. Am vergangenen Wochenende traf der Mann aus Rhaunen wie er wollte – insgesamt 18 Mal. Das Besondere daran, Löwen schlug in zwei Sportarten außergewöhnlich oft zu. Am Samstagabend ballerte er elf Tore in der Handball-Rheinlandliga für die SG Gösenroth/Laufersweiler, und am Sonntag legte der Bruder vom Nürnberger Bundesligaprofi Eduard Löwen sagenhafte sieben Stück in der Fußball-B-Klasse für den SV Hottenbach nach. „Es war ein cooles Wochenende“, kommentiert er seine Torejagd.

Ähnlich wie sein Bruder, der Fußball-U-21-Nationalspieler, hat Heinrich Löwen Talent für beide Ballsportarten. „Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es ist schon so“, bestätigt er. Bei Heinrich Löwen ...

Lesezeit für diesen Artikel (601 Wörter): 2 Minuten, 36 Sekunden

