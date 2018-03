Der TV Oberstein startet bei der Verbandsmeisterschaft im Rope-Skipping, der TuS Mackenrodt diesmal nicht

Wie immer gehört der TV Oberstein zu den Schwergewichten, wenn der Turnverband Mittelrhein seine Mannschafts-Verbandsmeisterschaften im Rope-Skipping ausrichtet. Am Sonntag ist es wieder soweit. Dann geht es für die TVO-Teams um Titel und Tickets für die Deutschen Teammeisterschaften. Zum ersten Mal findet die Meisterschaft in Nassau an der Lahn statt. Die TG Oberlahnstein ist Ausrichter der Titelkämpfe, die auch in diesem Jahr zusammen mit dem Pfälzer Turnerbund und mit dem Rheinischen Turnerbund ausgetragen werden.

Max Polenske, Lena Dutkiewicz und Vicky Risch haben den Titel bei der Verbandsmeisterschaft am Sonntag mangels Konkurrenz schon in der Tasche. Doch für das TVO-Team geht es in Nassau um die Qualifikation für die DM.

Foto: Adam

Wie schon erwähnt, ist das große Ziel für alle Teams die Deutschen Teammeisterschaft im März. Der Austragungsort ist noch nicht bekannt. Das erinnert an die Situation im Jahr 2012, als der TV Oberstein die DM im Einzel mit der kurzen Vorlaufzeit von nicht einmal sechs Wochen ausrichtete, weil sich zuvor kein Austragungsort gefunden hatte. „Das wird diesmal nicht so kommen“, schließt Bernd Pohl vom TV Oberstein ein vergleichbares Engagement aus. Es ist also noch offen, wohin die Reise geht, für die sich am Sonntag in Nassau insgesamt 21 Teams qualifizieren wollen.

Mit drei weiteren Teams hat es der TV Oberstein I in der offenen Frauenklasse zu tun. Als amtierender Deutscher Vizemeister haben sich Julia Kannengießer, Caroline Weinz, Katrin Ryan, Peri Ann Houk und Maike Preuß sehr intensiv auf die Titelkämpfe in Nassau vorbereitet. „Gleich drei ganz neue Freestyles wurden einstudiert und auch im Speedbereich haben die fünf Springerin ordentlich etwas getan“, erzählt Steffi Ackermann, der Trainerin des TVO. Keine Frage, die Mannschaft ist die erfahrenste im Wettbewerb und unter normalen Umständen auch die mit Abstand beste – insofern ist Platz eins das erklärte Ziel. Größter Konkurrent ist das Team des Gastgebers TG Oberlahnstein.

Bei den gemischten Teams tritt das Team TV Oberstein II mit Max Polenske, Vicky Risch, Kimberly Conradt und Lena Dutkiewicz an. Konkurrenz hat das Team nicht, insofern hat es bereits jetzt den Verbandstitel in der Tasche. Doch für die Obersteiner geht es um mehr – ihr Ziel ist die DM-Teilnahme, und in dieser Beziehung haben sie es schwer, weil sie mangels Gegner eine höhere Mindestpunktzahl zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaften erreichen müssen. In der Vorbereitung wurden vor allen Dingen im Speedbereich erhebliche Fortschritte gemacht. Schwieriger gestaltet sich der Freestylebereich, da hier durch Verletzungen und Praktika nicht so häufig trainiert werden konnte.

Neu im „großen Geschäft“ ist das gemischte Nachwuchsteam, TV Oberstein III, das bei den Schülern mit Fabio Porrini, Alicia Lopez, Sonia Kumar und Jolie Kullmann an den Start gehen wird. Für sie heißt es, zum ersten Mal große Wettkampfluft schnuppern und die Nervosität im Zaum halten. Die Devise heißt, Erfahrungen sammeln und von den „Großen“ lernen.

Nicht vertreten ist die zweite Rope-Skipping-Hochburg des Kreises Birkenfeld. Der TuS Mackenrodt entsendet keine Mannschaft zur Verbandsmeisterschaft nach Nassau. Aus verschiedenen Gründen bekommt der TuS kein Team zusammen und fehlt somit auch bei der DM. sta/sn