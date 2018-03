Aufgepeppte Kür sorgt für Gänsehaut

Über drei Verbandstitel und zwei Tickets für die nationalen Meisterschaften durften sich die Rope-Skipper des TV Oberstein bei den Verbandsmeisterschaften in Nassau freuen. Die DM wird erneut in Lüneburg ausgetragen – ein gutes Omen, da sich der TVO dort vor zwei Jahren mit dem Team die Vizemeisterschaft sicherte.

Wusste direkt bei der Premiere zu überzeugen: das jüngste Team des TV Oberstein mit (von links) Jolie Kullmann, Sonia Kumar, Fabio Porini und Alicia Lopez beim Double-Dutch-Team-Freestyle. Das Quartett holte sich in Nassau den Verbandstitel.

Foto: Bernd Pohl

In Nassau waren bei den jüngsten gemischten Teams die TVO-Newcomer Fabio Porini, Alicia Lopez, Jolie Kullmann und Sonia Kumar am Start. Sie waren mit Abstand das jüngste Team der gesamten Meisterschaften über alle drei anwesenden Turnverbände hinweg. In den Speeddisziplinen machte sich ihre Aufregung bemerkbar. Die im Training gezeigten Leistungen konnten nicht ganz gezeigt werden. In den Single-Rope-Freestyles deuteten die Obersteiner aber an, was für Potenzial in diesem Team steckt. Insbesondere der fast fehlerfreie und fast komplett synchron gesprungene Pairfreestyle von Alicia und Fabio sorgte für eine klasse Punktzahl. Auch im Teamfreestyle wurde deutlich, dass das Quartett in Sachen Synchronität schon sehr gut harmoniert – und das auch bei schwierigeren Kombinationen. Die von der Koordination her sehr anspruchsvollen Double-Dutch-Freestyles wurden ebenfalls gut bewältigt. Dort gilt es nun, das turnerische Vermögen der vier einzubauen. Am Ende standen beim ersten überregionalen Teamwettkampf gute 878,75 Punkte und Platz eins zu Buche.

Für das gemischte Team der AK 1 (18+) mit Max Polenske, Vicky Risch, Lena Dutkiewicz und Kimberly Conradt fing der Wettkampf sehr gut an. 341 Sprüngen im 4 x 30-Sekunden-Speed bedeuteten einen nationalen Topwert. Der DD Speed wurde mit 429 Sprüngen solide abgeliefert. Punktebringer mit jeweils über 350 Zählern waren der Pair-Freestyle von Lena Dutkiewicz und Max Polenske sowie der Double-Dutch-Single-Freestyle mit Vicky Risch, Max Polenske und Lena Dutkiewicz. Aufgrund einer Rückenverletzung von Kimberly Conradt musste der Double-Dutch-Pair-Freestyle im Abschlusstraining noch etwas verändert werden, aber dennoch konnte auch dort eine akzeptable Punktzahl erzielt werden, sodass die TVOler bereits vor der letzten Disziplin, dem Single-Rope-Teamfreestyle, ihre benötigte Qualifikationspunktzahl für die DM von 1500 Punkten um 200 Punkte überschritten hatten. Das war auch gut so, da die Rückenprobleme von Kimberly Conradt wieder auftraten und nicht mehr viel ging. Dennoch erreichten die Obersteiner mit 1770 Zählern die Tageshöchstpunktzahl aller Mixedteams. So distanzierten die TVO-Asse auch das starke Team der TS Germersheim. Jetzt heißt es auskurieren und ab nach Lüneburg.

Der amtierende Deutsche Vizemeister bei den Teams der offenen Frauenklasse, der TVO I mit Julia Kannengießer, Caroline Weinz, Katrin Ryan, Peri Ann Houk und Maike Preuß, legte in den Speeddisziplinen los wie die Feuerwehr. Trotz drei Hängern wurden im 4 x 30-Sekunden-Single-Rope-Speed 346 Sprünge erzielt. Im Double-Dutch-Speed hätten 525 Sprünge einen persönlichen Rekord bedeutet. Da sich aber kurzzeitig eine der Springerin nicht im schwer erkenntlich abgezeichneten Feld befand, wurden neun Sprünge nicht gezählt. Aber dennoch stimmt die Form, die in den nächsten acht Wochen stabilisiert werden soll. Die Titelkämpfe wurden vom Team zudem genutzt, um die neuen Kürübungen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Im SR-Pair von Katrin Ryan und Caroline Weinz muss bis zur DM nachjustiert werden – der lief noch nicht rund. Im Teamfreestyle fiel aufgrund eines Defektes in der Mitte des Freestyles die Musikanlage aus. Es musste ohne Musik zu Ende gesprungen werden. Dennoch wurde eine gute Punktzahl erzielt. Der SR-Double-Dutch mit Katrin Ryan, Maike Preuß und Peri Ann Houk wurde weiter aufgepeppt und sorgte in der Halle für Gänsehautstimmung. Die fehlerfreie Darbietung wurde mit der verdienten Tages-Freestyle-Höchstpunktzahl von 425 Zählern belohnt. Der neue Double-Dutch-Pair-Freestyle wurde mit lediglich zwei kleinen Hängern durchgesprungen. Dieser soll für die DM aber noch ein bisschen schwieriger gestaltetet werden. Am Ende erreichten die fünf mit 2050 Punkten die Tageshöchstpunktzahl aller Teams und distanzierten den Zweiten um fast 500 Punkte. Der TVO möchte die Zeit in den kommenden beiden Monaten nutzen, um an den Freestyles zu feilen und um sich in Lüneburg erneut für die in Schanghai stattfindende WM zu qualifizieren. sta