Mohamed Abdallah zählt zu den besonders zuvorkommenden Zeitgenossen: höflich, freundlich, geradezu sanftmütig. So betrübt es ihn, dass er Freunde und Bekannte derzeit nicht in gewohnter Weise begrüßen kann und stattdessen lieber Abstand hält. Keine Umarmung, kein Küsschen für seine Lieben, am besten nicht mal ein kurzer Händedruck. Nur keinen erneuten Infekt bekommen wie im Januar, der ihn wichtige Zeit gekostet hat. Der Sinziger hält sich nun also zurück – um dann am 11. März in Koblenz frisch, fit und vor allem alles andere als zurückhaltend zu sein.

Dann nämlich geht es für 23-Jährigen um die Schwergewichtsweltmeisterschaft im K 1-Boxen, einer Kampfsportart mit Techniken unter anderem aus Boxen, Karate, Muay Thai, Taekwondo, Kickboxen und Savate. In Koblenz bestreitet ...

Lesezeit für diesen Artikel (886 Wörter): 3 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.