SV Mengerschied steht beim Heimspiel unter Druck

Aus unserem Archiv

Mengerschied

Letzter Wettkampftag in der Luftgewehr-Rheinlandliga: Die Sportschützen des SV Soonwald Mengerschied haben traditionell ein Heimspiel zum Saisonende. Am Sonntag geht es in Mengerschied um 10 Uhr gegen den Tabellenvierten SV Niedererbach und um 15.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten TuS Hilgert II. Der Tabellenfünfte Mengerschied benötigt einen Sieg, um ein mögliches Abrutschen auf den Relegationsrang sieben zu vermeiden.