Mit einem starken Ergebnis hat der Pfalzfelder Dieter Mallmann am Sonntag seinen Start bei der Weltmeisterschaft im Ironman 70.3 ins Ziel gebracht. In 4:59:53 Stunden kam der 56-Jährige im südafrikanischen Port Elizabeth ins Ziel. Während der Deutsche Jan Frodeno in einem der härtesten Schlagabtausche in der Geschichte in 3:36:30 Stunden vor Doppel-Olympiasieger Alistair Brownlee und dem fünffache Kurzdistanz-Weltmeister Javier Gomez liefen auf die weiteren Podestplätze. seinen zweiten Titelgewinn nach 2015 feierte, zeigte Mallmann im Rennen der besten Altersklassenathleten ebenfalls eine sehr gute Leistung. In seiner Altersklasse der 55- bis 59-Jährigen belegte er den 27. Platz, der gleichzeitig den 1276. Gesamtplatz im gut 2400 Athleten umfassenden Männerrennen bedeutete.

Die Bedingungen waren an einem kühlen und feuchten Tag rund um den King’s Beach nahe Port Elizabeth nicht einfach. Als die Profis um 7.30 Uhr Ortszeit in ihr Rennen gingen, ...

