SG Mörsdorf/Lahr stellt zwei Rheinlandmeister

Großer Erfolg für die Jugendabteilung des Schachklubs SG Mörsdorf/Lahr: Jan Boder (U 14) und Fabio Michels (U 16) sind die Besten bei der Jugend-Rheinlandmeisterschaft in der Jugendherberge in Traben-Trarbach in ihrer Altersklasse gewesen.

Foto: SG

In der Konkurrenz U 14 krönte sich Jan Boder bei seiner ersten Teilnahme prompt zum Rheinlandmeister. Boder siegte souverän mit sieben Siegen in sieben Partien – eine beeindruckende Bilanz. Boders direkte Konkurrenten um den Sieg verloren am Anfang des Turniers bereits wichtige Punkte und so zog Jan Boder einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. In der letzten der sieben Runden gewann er dann auch noch gegen den an Nummer eins gesetzten Spieler. Somit wurde Jan Boder überlegen Rheinlandmeister der U 14. Die während des Turniers ausgetragene Blitzmeisterschaft gewann Boder ebenfalls mit elf von zwölf Punkten und wurde auch Rheinlandmeister der U 14 im Blitzschach.

Teamkollege Fabio Michels setzte sich in der Konkurrenz U 16 durch. Er spielte ebenfalls ein sehr starkes Turnier und verlor keine einzige Partie verlor (5,5 Punkte aus 7 Partien). Damit landete er am Ende punktgleich mit Thomas Riedel vom VfR Koblenz auf Platz eins. Michels hatte zwar die minimal bessere Buchholzwertung, die Regularien besagen aber, dass dann um Platz ein ein Stichkampf erfolgen muss. Diesen gewann Michels im Blitzschach und wurde dadurch Rheinlandmeister der U 16. Dies ist für ihn sein erster Verbandstitel bei seiner dritten Teilnahme.

Insgesamt stellte die SG Mörsdorf/Lahr fünf Spieler bei den Titelkämpfen. Die weiteren Teilnehmer waren Johannes Vogt (8. der U 16), Jonas Murmann (14. der U 14) und Marko Nedilko (14. der U 12).