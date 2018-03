Kirchberg muss Punkt abgeben

Die Kegler des TuS Kirchberg haben beim 2:1 im Heimspiel gegen den SKV Trier den ersten Punktverlust in der 2. Bundesliga auf heimischer Bahn hinnehmen müssen. Vor der dreiwöchigen Herbstpause bleiben die Hunsrücker allerdings an der Tabellenspitze.

Zwar präsentierten sich im ersten Block Ferdinand Fuchss und Matthias Bender in gewohnter Form, doch die Gäste von der Mosel waren in Schlagdistanz. Während Fuchss nach einem konstanten Durchgang mit 910/11 den Block für sich entscheiden konnte, hatte Bender alle Mühe die Gäste im Zaum zu halten. Mit 864/8 behielt Bender zwar die Oberhand über Triers Klaus Schmitt (855/6), Daniel Klink musste er allerdings ziehen lassen (871/9).

Nach dem ersten Block war das Spiel in allen Belangen offen. Im zweiten Durchgang präsentierte sich Falko Stockter erneut in Galaform und sorgte mit 914/12 für die Bestmarke des Tages. Doch Kirchberg musste trotzdem weitere Wertungen an die Gäste abgeben. Denn Heiko Störig hielt nach guter erster Hälfte das Tempo nicht und kam am Ende auf 839/4. Dies nutzte Damien Backes aus, der sich mit 853/5 vielversprechend platzieren konnte. Andre Wolter erreichte ebenfalls gute 828/3.

Vor dem Abschlussblock hatten die Gäste vier der benötigten zehn Wertungen auf dem Konto. Während sich Horst Mickisch in glänzender Form war und von der ersten Bahn an das Kommando übernahm, tat sich Torsten Klingels schwer. An einem eher gebrauchten Tag reichte es nur für 775/1 und damit waren die Moselaner eingeladen, den Punkt einzutüten. Mickisch ließ den Gästen keine weiteren Möglichkeiten, der Routinier zeigte mit 890/10 eines seiner besten Spiele im Kirchberger Dress. Doch Trier gab sich keine Blöße mehr: Während Christian Bach mit 815/2 vor Klingels landete, sicherte Manfred Göbel mit 856/7 für Trier die letzten benötigten Wertungspunkte.