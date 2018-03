Kirchberg muss in die Abstiegsrunde

Aus unserem Archiv

Wildeck

Den Zweitliga-Keglern des TuS Kirchberg ist beim letzten Auswärtsspiel der regulären Saison keine Überraschung beim heimstarken Alle Neun Bosserode gelungen. In der offenbar uneinnehmbaren Festung in Nordhessen schaffte es noch kein Team in dieser Saison, den Zusatzpunkt zu entführen. Auch der TuS verlor 0:3 und erhielt darüber hinaus keine Schützenhilfe aus Wiebelskirchen, weshalb der TuS nun in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen muss.