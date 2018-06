Bei der 31. Auflage des „Battle of the Hunsrück“ am Samstag ab 10 Uhr ist fast alles wieder wie gewohnt. Das war 2017 anders, als die Internationale Deutsche Meisterschaft der World Kickboxing Union (WKU) zum 30. Mal in den Simmerner Hallen am Schulzentrum ausgetragen wurde. Zum runden Jubiläum hatte sich Organisator Harald Neusser vom Simmerner Shodan Gym, das im Vorjahr zudem seinen 25. Geburtstag feierte, einiges einfallen lassen, unter anderem gab es das große Rematch zwischen Don „The Dragon“ Wilson und Ferdinand „Supermack“ Mack als Höhepunkt. Heuer hatte eine Änderung auch etwas mit Höhe zu tun, denn die Siegerpokal werden noch etwas größer sein als sie es sowieso schon waren.

„Die Pokale für die Sieger werden zehn Zentimeter höher sein“, sagt Neusser. 110 Zentimeter statt der gewohnten 100 also. Von daher ist doch nicht alles „business as usual“ in der ...

Lesezeit für diesen Artikel (464 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.