In den vergangenen Wochen bestand das Leben von Hannah Steffen vor allem aus zwei Dingen: schießen und Koffer packen. Die 19-Jährige aus Ohlweiler gehört zu den besten Schützen in ihrer Altersklasse, wurde gerade bei den Deutschen Meisterschaften in München Dritte im 100-Meter-Kleinkaliber (KK) und Deutsche Meisterin mit ihrer Mannschaft, dem SV Pfeil Vöhringen. Viel Zeit, sich über ihre Erfolge zu freuen, hatte sie allerdings nicht, denn nur wenige Tage später ging es mit dem Kader der Deutschen Nationalmannschaft ins südkoreanische Changwong, wo in diesem Jahr die Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Die 19-Jährige qualifizierte sich hier in der Disziplin KK-Liegendschießen und darf sich am kommenden Wochenende mit den besten der Welt messen.

Qualifikation souverän gemeistert In Südkorea weilt sie seit Anfang dieser Woche. Mit einer rund 100-köpfigen deutschen Delegation, aber ohne ihre Eltern, hat sie die Reise vom Frankfurter Flughafen angetreten. ...

