Nach den Titelgewinnen 2010 in Lahr im Schwarzwald und 2016 in Frankenberg in Sachsen ist die Tanzgruppe ASS des TuS Ellern in Witten bei Bochum zum dritten Mal Deutscher Meister beim Deutschland-Cup Dance des Deutschen Turnerbunds (DTB) geworden. Mit dem deutlichen Vorsprung von 0,9 Punkten verwies ASS (16,8 von 20 Punkten) die härtesten Konkurrenten „Kalliopé“ aus Groß-Zimmern in Südhessen (15,9 Punkte) und „Sweet Poison“ aus Harrisleer in Schleswig-Holstein (15,53 Punkte) deutlich in die Schranken.

Der Jubel war groß bei ASS nach der Urteilsverkündung. „Da fällt einiges von einem ab“, sagte Trainerin Margit Piroth: „Wir haben doch sehr viel vorher ins Training investiert. Jetzt gehen ...

Lesezeit für diesen Artikel (456 Wörter): 1 Minute, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.