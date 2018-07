Das traditionelle Stelldichein der Oldie-Mannschaft des früheren Verbandsligisten TuS Argenthal fand wie in den Jahren zuvor in Mörschbach statt, der Gegner dieses Mal war eine der besten AH-Mannschaften im Südwesten, nämlich die des SC Idar-Oberstein. Nach einem munteren Spiel über 80 Minuten waren zehn Tore gefallen und die beiden Teams hatten sie schiedlich-friedlich mit 5:5 getrennt. Das alles stand wieder einmal auch im Zeichen der guten Sache, der ehemalige Kreissachbearbeiter Hunsrück/Mosel, Rudi Kappes, durfte sich am Ende über 300 Euro freuen. Das Geld ist kommt dem Förderverein „Leben mittendrin e.V.“ des Julius-Reuß-Zentrums in Kastellaun zugute. Das ist eine Wohneinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen, der gesammelte Betrag wird für Freizeitaktivitäten der Bewohner genutzt.

Organisiert hatte das Duell einmal mehr der aus Bad Salzig stammende Argenthaler „Edelfan“ Jürgen Dausner, der mit den ehemaligen Recken nach der Partie noch bei der die dritte Halbzeit feierte. ...

