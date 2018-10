Das Beispiel Kevin Zimmermann stand in den Tagen nach dem Erstliga-Auftakt der Wissener Luftgewehrschützen in Braunschweig sinnbildlich für die komplette Mannschaft des WSV. In den beiden Wettkämpfen erreichte der 38-Jährige wie der Großteil seiner Teamkollegen nicht die Normalform, um wenige Tage später beim Training im Wissener Schützenhaus wieder Ergebnisse zu erzielen, wie sie sich jeder Schütze wünscht und wie sie die Siegstädter am zweiten Wettkampfwochenende in Höhr-Grenzhausen (Kreissporthalle am Schulzentrum) am Samstag ab 16 Uhr gegen Aufsteiger SV Kamen und am Sonntag ab 13 Uhr gegen Gastgeber TuS Hilgert nun auch abrufen wollen, wenn es ernst wird. „Wir müssen die beiden Niederlagen gegen Buer-Bülse und Mengshausen abhaken und wollen es jetzt deutlich besser machen. Wenn wir die Trainingsergebnisse in den Wettkampf transportieren, ist mir nicht bange“, sagt Trainer Bernd Schneider.

Die erste Enttäuschung über das Null-Punkte-Wochenende ist verflogen, jetzt blicken alle voller Motivation auf die nächsten beiden Wettkämpfe voraus, die die kürzeste Anreise der Saison mit sich bringen. Schneider ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (375 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

