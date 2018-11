Vier von sechs möglichen Punkten holten die Faustballer des VfL Kirchen am ersten Verbandsliga-Spieltag in der heimischen Molzberghalle. Die Gastgeber unterlagen eingangs nach guter Leistung gegen TuS Rot-Weiß Koblenz knapp in drei Sätzen (8:11, 11:9, 8:11) und belohnten sich anschließend gegen zwei Dörnberger Teams für ihren starken Auftritt. Die Mixed-Mannschaft aus dem Rhein-Lahn-Kreis wurde mit 11:8 und 11:2 besiegt, gegen die Männer des TVD behauptete sich Kirchen mit 11:2, 7:11 und 11:6, sodass nach dem ersten Saisonwochenende der zweite Tabellenplatz in der Gesamtwertung und sogar die Spitzenposition in der Rangliste der Männer zu Buche steht. Weiter geht's am 18. November mit dem Spieltag in Koblenz, wo der VfL versuchen wird, das beim Heimspiel Gezeigte zu bestätigen.

Für den VfL Kirchen spielten: Jan Brendebach, Philipp Faßbender, Nils Rathmer, Sven Sauskojus, Tobias Stinner, Markus Streit, Stephan Streit.

