Wer Tobias Lautwein kennt, der weiß, dass der gebürtige Betzdorfer abends häufig in seinem Fitnessraum unter der Decke hängt, statt auf dem Sofa herum. Dass er nach seiner Laufbahn als Radsportler zudem sein Lauftraining intensiviert hat, schlug sich für den den 32-jährigen Extremhindernisläufer nun in seinem bislang größten Erfolg nieder. Bei einem Europacup-Rennen der OCR Series von Strong Viking in Frankfurt belegte der Sportler der SG Wenden Platz zwei und scheint damit schon jetzt gut gerüstet für die Weltmeisterschaft in London Mitte Oktober. Der Altenhofer hatte sich viel vorgenommen. Um sich gegen europäische Spitzenathleten durchsetzen zu können, bedurfte es auch einer guten Tagesform.

Zu Beginn des Rennens musste Lautwein das Teilnehmerfeld von hinten aufrollen. Da das erste Rennen der Serie ohne Lautwein stattgefunden hatte, durften die ersten 100 Athleten im Gesamtranking ein paar ...

