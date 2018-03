Timo Heine: Ironman prägt für den Rest des Lebens

Der Ironman Hawaii strahlte in Schwarz, Rot und Gold: Titelverteidiger Jan Frodeno, Sebastian Kienle und Patrick Lange strahlten auf dem Siegerpodest, dahinter komplettierten Andi Böcherer auf Rang fünf und der Westerwälder Boris Stein aus Eitelborn auf Position sieben das überragende Ergebnis aus deutscher Sicht. Doch die Ironman-Weltmeisterschaft auf der Pazifikinsel wird nicht nur von den unfassbaren Leistungen der Profis geprägt. Das Gros der gut 2000 Teilnehmer bilden die Altersklassenathleten, die sogenannten "Agegrouper". Einer von ihnen war in diesem Jahr Timo Heine aus Wallmenroth. Der Lehrer der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen, der für "Die Mannschaft" aus Hachenburg startet, nutzte seine Elternzeit, um zum vierten Mal den großen Traum von Hawaii zu erleben.

Timo Heine Foto: Harald Kohlhaas

Herr Heine, wie fühlt es sich an, am "Tag der Deutschen" mit dem Dreifacherfolg durch Jan Frodeno, Sebastian Kienle und Patrick Lange sowie den Top-Platzierungen von Andi Böcherer und Boris Stein Teil des Ironman Hawaii 2016 zu sein?

Natürlich freut man sich sehr, dass die Jungs alle soweit vorne gelandet sind, weil gerade wir Athleten wissen, wie viel Arbeit und Disziplin hinter so einer Leistung steckt. Allerdings überwiegt die Freude über die eigene Leistung.

Wie unterscheiden sich die Leistungen von Profis und Amateuren?

Die Profis leben Triathlon 24 Stunden lang 365 Tage im Jahr. Wir Altersklassenathleten müssen/dürfen unsere Leidenschaft für den Sport mit anderen schönen Dingen wie Familie, Arbeit und anderen Interessen teilen. Deshalb ist für mich die Leistung eines Athleten, der die Quali geschafft hat und hier nach 14 Stunden ins Ziel läuft, höher einzuschätzen als die Leistung der Profis.

Wie viel vom Rummel um die Besten der Welt bekommt ein Agegrouper am Renntag eigentlich mit?

Als Agegrouper bekommt man nicht viel mit. Die Profis starten 25 Minuten vor uns und sind dann weg.

Wie schwer fällt es, nach dem Trubel, den Kona in den Tagen vor dem Rennen erlebt, selbst auf Wettkampfmodus zu schalten?

Den Rummel kann man genießen und erleben – oder man kann ihn umgehen. Ich habe mich dem Rummel etwas entzogen, indem ich ein Quartier etwas außerhalb gebucht habe.

Das Rennen beginnt mit der Schlacht im Wasser. Wie haben Sie das Schwimmen erlebt?

Durch meine Erkältung im Vorfeld bin ich von hinten losgeschwommen. Der Schlacht bin ich somit entgangen. Ich habe sie aber schon dreimal erlebt – das schmerzt schon sehr. Ich bin das aber aus der Erfahrung von jahrelangen Starts in der Triathlon-Bundesliga gewöhnt. Im Wasser habe ich mich schon nur treiben lassen und bin nach 1:10 Stunde an Land gekrabbelt. Normalerweise geht’s 10 bis 15 Minuten schneller.

Der Wechsel vom Schwimmen sieht bei den Profis immer sehr geschmeidig aus. Wie haben Sie den Ausstieg erlebt?

Auch die Wechsel können trainiert werden – und dies zählt bei den meisten mittlerweile dazu. Je kürzer die Wettkampfstrecke, desto wichtiger sind natürlich die Wechsel.

Die Radstrecke gilt immer als eine der härtesten der Welt. Wie sind Sie mit der Hitze und dem starken Wind von der Seite umgegangen?

Ich habe mich fünf Wochen auf Maui auf die Hitze einstellen können, habe im Allgemeinen aber auch wenig Probleme mit Rennen bei extremen Temperaturen. Bei der Getränkeaufnahme dürfen keine Fehler gemacht werden. Da verzeiht die Insel nichts. Der Wind war in diesem Jahr nicht so extrem, wie ich es hier schon erlebt habe. Das harte an der Radstrecke ist für mich die Monotonie. Ich kenne keine Radstrecke beim Ironman, die für den Kopf so anstrengend ist. Auf dem Rad fehlte auch jeglicher Druck, sodass ich schon relativ früh ans Aufgeben gedacht habe. So bin ich die Strecke im 30er-Schnitt gefahren, was bei mir eher ein normales Trainingstempo darstellt. Ich habe mich gut ernährt und viel getrunken und wollte dann auf den ersten Kilometern beim Laufen sehen, ob ich mir noch einen kompletten Marathon zutrauen kann.

...was Ihnen gelungen ist.

Die letzten 26 Kilometer bestanden aus Wandern und sehr langsamem Laufen. Von der großen Zehe bis in die letzte Haarspitze tat alles weh, aber das ist Teil des Spiels. Vor acht Jahren war ich über drei Stunden schneller und die Schmerzen waren die gleichen, nur bloß schneller vorbei. Nach 41 Kilometern biegt man schließlich auf den Alli Drive ab und genießt die letzten Meter bis ins Ziel. Die Schmerzen sind für einen kurzen Augenblick vergessen. Die Erlebnisse während meines bisher "langsamsten" Ironman waren einmalig und prägen gewaltig. Jetzt darf ich noch etwas mehr als eine Woche das schöne Wetter und die Insel genießen und die Eindrücke vom Rennen verarbeiten.

Was vielen Ausdauersportlern unvorstellbar erscheint: Nach 3,8 Kilometern Schwimmen und 180 Kilometern auf dem Rennrad folgt ein Marathon. Wie haben Sie sich auf diese Strapazen vorbereitet?

Die Vorbereitung auf einen Ironman ist ein längerer Prozess. Ich war in der glücklichen Lage, die Qualifikation bereits Ende Oktober 2015 durch meinen Altersklassensieg beim Ironman Mexiko frühzeitig in der Tasche zu haben. So habe ich nach einer kurzen Winterpause im Februar wieder mit planmäßigem Training angefangen. Die Saison verlief etwas holprig, eine hartnäckige Entzündung des Schleimbeutels der Achillessehne hat mir beim Laufen das Training etwas erschwert. Ich bin bereits frühzeitig sechs Wochen vor dem Ironman mit der Familie nach Maui geflogen. Hier durfte ich noch unter traumhaften topografischen und klimatischen Bedingungen trainieren. Aber auch der Urlaub und Zeit mit der Familie kam nicht zu kurz, sodass das Training nicht immer im Vordergrund stand. Eine Woche vor dem Rennen ging es dann von Maui nach Hawaii. Hier wurde ich durch die unzähligen Klimaanlagen leider etwas krank. Ich hoffte aber zum Wettkampftag die Erkältung wieder aus den Knochen zu haben.

Die wenigsten Menschen sind in der Lage, zwölfeinhalb Stunden körperliche Höchstleistung zu vollbringen. Wie haben Sie nach Ihrer Zeit von 12:30 Stunden das Ziel erreicht?

Mit der Erkenntnis, dass eine Erkältung im Vorfeld doch mehr PS gekostet hat als vermutet. Aber ich bin sehr froh, das Ding trotzdem in 12:30 Stunden durchgezogen zu haben. Und mein Traum, mal bei Sonnenuntergang das Natural Energy Lab runterzulaufen, ist dabei auch "zufälligerweise" erfüllt worden. Ein Wahnsinnsgefühl und emotional sehr ergreifend. Mein Ziel für das Rennen war auch nicht unbedingt eine vordere Platzierung, sondern das besondere Feeling und die Stimmung bei diesem einmaligen Wettbewerb zu genießen.

Der Ironman Hawaii war für Sie das Ziel einer längeren Reise mit Frau und Kind. Gibt es so kurz nach dem Rennen schon neue Ziele?

Nach so einer langen Zeit im Wettkampfmodus fällt eine große Last ab. Der Kopf ist im Ziel sehr leer. Man fühlt nur eine große Dankbarkeit, die einem der Körper mitteilt, dass es nun endlich vorbei ist. Emotional wird einem erst in den Tagen nach dem Wettkampf bewusst, was man da wieder zu leisten imstande war. Ein Ironman prägt einen für den Rest des Lebens. Wenn du so etwas schaffst, was sich eigentlich keiner vorstellen kann, dann schaffst du andere Herausforderungen des Lebens erst recht.

Das Gespräch führte unser Redakteur Marco Rosbach