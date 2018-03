Die erste Mannschaft des Badminton-Clubs „Smash“ Betzdorf hat es geschafft. Durch zwei Siege in den abschließenden Auswärtsspielen bei den Reserveteams des BCW Hütschenhausen (8:0) und der BSG Neustadt (5:3) sicherten sich die Sieg-Heller-Städter – dank einer Niederlage des vormaligen Tabellenführers TV Hechtsheim in Niederlützingen – die Meisterschaft in der Rheinland-Pfalz-Liga.

Damit schlagen die „Smasher“ in der kommenden Saison erstmals seit dem 28. Februar 2010 wieder in der Oberliga auf. Mit Heike Voigt, Kevin Strasser, Thomas Knaack, Markus Wüst und Björn ...

