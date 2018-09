Nicht nur im Westerwald wüteten am Wochenende Starkregen und Wind, auch in Nordfrankreich herrschten keine Bedingungen, die zum Freiluftsport einladen. Julian Braun aus Kirchen und Sebastian Laib war's einerlei. Beim Duo Normand, einem Paarzeitfahren der Kategorie 1.1, belegten die beiden Fahrer des Teams Dauner D&DQ-Akkon den sechsten Platz. „Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, weil das Rennen stark besetzt war und unser Terminplan es nicht ermöglicht hatte, vorher gemeinsam zu trainieren“, sagt der WM-Teilnehmer von 2017 zur Einschätzung des Ergebnisses. Lediglich am Tag vor dem Zeitfahren hatten Braun und Laib die Möglichkeit, ein paar Kilometer im Renntempo zu absolvieren und den einen oder anderen Wechsel zu fahren. „Wenn wir künftig noch etwas mehr gemeinsam trainieren, ist für kommendes Jahr noch eine Verbesserung möglich“, glaubt Braun.

Die in der Ergebnisliste am besten platzierte deutsche Kombination bewältigte die 51 Kilometer mit welligen ersten und letzten Kilometern in 1:05:58 Stunde und hatte damit 4:03 Minuten Rückstand auf die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.