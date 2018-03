Gerrit Rosenkranz: Soloritt auf den vierten Platz

Starker Auftritt des Langenbacher Gerrit Rosenkranz in Vechta: Beim Deutschland Cup, der höchsten nationalen Rennserie im Radcross, hat der Mountainbiker aus Langenbach den vierten Platz erreicht. "Damit bin ich sehr zufrieden, denn ich konnte mich im Rennen mit einigen der besten Deutschen Crossprofis auf Augenhöhe bewegen", sagte Rosenkranz vom RSV Daadetal, der für das Radsport360RacingTeam startet.

Der Lauf in Vechta ging auf der DM-Strecke des Vorjahres über die Bühne. Gerrit Rosenkranz trat die Reise in den Norden an, um noch ein paar Punkte für die Startaufstellung bei der anstehenden deutschen Meisterschaft zu sammeln. Bei perfekten Cross-Bedingungen konnte sich der Westerwälder gleich nach dem Start in der Spitzengruppe festsetzen.

Diese bestand neben Rosenkranz aus sechs Fahrern des Stevens Racing Teams. "Das waren also nicht gerade die besten Voraussetzungen für den weiteren Rennverlauf", sagte der Einzelkämpfer im Trikot des Radsport 360 Racing Teams. Aber der Mountainbikespezialist konnte das Tempo bis Mitte des Rennens gut mitgehen, musste dann jedoch eine Dreiergruppe ziehen lassen. Im Ziel konnte sich der Langenbacher trotzdem über einen guten vierten Platz freuen. "Die Stevens-Fahrer haben ihre Teamstärke voll ausgespielt", sagte Rosenkranz, der anerkannte, dass die Konkurrenz am Ende mit Yannick Gruner, Max Lindenau und und Jannick Geisler auch einen Tick stärker war.