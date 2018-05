Irgendwann wurde der Vorsprung der drei Ausreißer nach dem Geschmack von Christian Noll zu groß. Gemeinsam mit seinem Kern-Haus-Teamkollegen Frank Lütters machte sich der Fahrer des RSC Betzdorf im Rennen der KT/A/B-Klasse beim Breetlook-City-Radrennen in Krefeld auf die Verfolgung einer dreiköpfigen Spitzengruppe. Das Nachsetzen zahlte sich für den Wölferlinger aus. Genauso wie die Ausreißer an der Spitze, erzielte auch das Kern-Haus-Duo einen Rundengewinn auf das Hauptfeld. Die mutigen Spitzenreiter sammelten bei den Wertungssprints des 68 Kilometer langen Kriteriums laufend Punkte, sodass am Ende Lennart Klein vor Christian Noll die meisten Zähler auf seinem Konto stehen hatte und damit ein Doppelsieg für das Team Kern-Haus zu Buche stand. Im davor ausgetragenen Rennen der C-Klasse ersprintete Till Neschen vom RSC Betzdorf/Team Schäfer Shop den 15. Platz.

Seine bereits neunte Saisonplatzierung in der Seniorenklasse erreichte Frank Stuehn. Beim Kriterium in Leimersheim setzte sich der Schäfer-Shop-Fahrer zusammen mit drei Konkurrenten vier Runden vor Schluss aus einem großen Feld ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.