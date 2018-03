400 Ringe sind bei Istvan Peni der Standard – Leistung von Wissen hätte in Rio Olympia-Gold gebracht

Aus unserem Archiv

Wissen

400 von 400 möglichen Ringen – Istvan Peni begeisterte am Samstagabend die Wissener Sporthalle. Zum dritten Mal in dieser Saison erreichte die Nummer eins des BSV Buer-Bülse das in der Bundesliga mögliche Maximum. Der Ungar ist nicht nur bei der besten Mannschaft der Nord-Gruppe ganz vorne im Ranking, er führt auch die Weltrangliste an. Warum, zeigte er am Wochenende an der Sieg. Auf das Optimum gegen die SB Freiheit aus Osterode ließ er am Sonntag gegen den SV Gölzau noch einmal 399 Ringe folgen. Das komplettierte einen Saisondurchschnitt von 398,75.