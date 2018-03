Zwei Medaillen bei DM gewonnen

Die Deutschen Taekwondo-Meister wurden in diesem Jahr in Düsseldorf ermittelt. Unter den qualifizierten Teilnehmern waren auch einige Athleten aus dem Taekwondo-Leistungszentrum von Axel Müller in Nistertal.

Jona Pörsch (blaue Weste) zeichnete sich nicht nur in Düsseldorf durch Willensstärke und Durchsetzungsvermögen aus.

Foto: Taekwondo-Leistungszentrum

Zunächst gingen die Senioren auf die Matten. Hier war für Michelle Schein (Gewichtsklasse Frauen bis 62 kg) allerdings schon im Viertelfinale Schluss. Die 17-Jährige verpasste den Einzug ins Halbfinale nur knapp und damit auch die Chance auf eine mögliche Medaille.

Die zweite Bundeskader-Athletin von Diplom-Trainer Axel Müller, Carolin Stahl, war in diesem Jahr nicht am Start. Nach ihrer schweren Knieverletzung, die sie bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer in Portugal erlitt, befindet sich die 26-Jährige aktuell noch im Aufbautraining.

Jona Pörsch schafft Überraschung

Am zweiten Tag standen dann die U 18-Wettkämpfe auf dem Programm. Einen tollen Erfolg feierte dabei der 16-jährige Jona Pörsch, der am Ende mit der Silbermedaille aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zurückkehrte. Nach Siegen gegen Max Nadolny (Taekwondoverein Gladbeck) und den Kadersportler Aytekin Simsek vom KSC Leopard aus Nürnberg sah sich der Ingelheimer im Halbfinale dem neuen Deutschen Meister der Senioren, Ali Mohammed aus Berlin, gegenüber, der auch bei den Junioren als Topfavorit gehandelt wurde. In einem sehr intensiven Kampf zeigte Jona Pörsch eine starke Leistung und besiegte schließlich den amtierenden Deutschen Meister und Vize-Europameister. Damit war der Weg ins Finale geschafft. Aufgrund der intensiven Vorkämpfe konnte der 16-Jährige dort aber nicht mehr seine optimale Leistung abrufen und musste sich am Ende Raphael Jaschin von Sporting Eitorf geschlagen geben. „Der Titel wäre auf jeden Fall drin gewesen. Zum Schluss hat ein bisschen die Routine, aber auch das Glück gefehlt“, freute sich Coach Axel Müller trotz der verpassten Goldmedaille mit seinem Schützling.

Georg Schiller holt sich Bronze

Ebenfalls auf dem Treppchen landete Georg Schiller, der sich in seiner Gewichtsklasse die Bronzemedaille sicherte. Dabei wäre auch für ihn durchaus mehr drin gewesen, schrammte der 15-Jährige doch schließlich nur knapp am Finaleinzug vorbei. Im Halbfinale verlor er seinen Kampf erst in der vierten Zusatzrunde im Sudden Death und musste so den Traum vom Duell um Gold ad Acta legen.

Ohne Medaille blieben die beiden anderen Schützlinge der Coaches Axel Müller und Manuel Hütel, Paul Radtke (15) und Maia Schauer (16). Radtke hatte sich mit zwei Siegen bis ins Viertelfinale vorgekämpft, zog dort aber letztlich knapp den Kürzeren. Schauer schaffte einen Sieg und zeigte auch in ihrem zweiten Kampf eine respektable Leistung, allerdings blieb ihr der Einzug ins Halbfinale verwehrt.