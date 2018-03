Westerwald-Cup 2018 beginnt

Aus unserem Archiv

Stein-Neukirch

Der WSV Salzburger Kopf richtet am morgigen Freitag von 18 Uhr an in Stein-Neukirch das erste Rennen des Westerwald-Cups 2018 aus. Der Wettbewerb wird als Vielseitigkeitsrennen für Schüler, Jugendliche und Aktive in zwei Durchgängen ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind alle Skifahrer, die Mitglied in einem Skiverein aus dem Skibezirk Westerwald sind.