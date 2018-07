Der Monat Juni stand für den 18-jährigen Timo Spitzhorn aus Niederelbert, Triathlet des Kern-Haus-Teams der RSG Montabaur, ganz im Zeichen der X-Terra-Wettkampfserie. Die weltweit organisierte Serie von Crosstriathlons machte in diversen europäischen Ländern Station. Nachdem er sich gleich beim ersten Rennen in Belgien mit seinem Altersklassen-Sieg für die Weltmeisterschaften in Maui (Hawaii) qualifiziert hatte, legte er eine Woche später in der Schweiz mit dem zweiten Platz der Junioren nach.

In den Vogesen wurde nun der weltweit größte X-Terra-Wettkampf ausgetragen, neben der WM in Maui der wichtigste Termin der Serie. Auch hier werden, wie bei fast allen Wettkämpfen dieser Serie, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.