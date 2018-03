In nach wie vor bestechender Form präsentiert sich Christian Noll vom Radsport-Team Kern-Haus. Nach seinem vierten Platz in Herford gelang dem Wölferlinger in Düren Merken mit dem zweiten Platz nun der Sprung aufs Podium. Aufgrund einer bei Sturz und Defekt gewährten Rundenvergütung konnten beide jedoch das Rennen wieder aufnehmen. Eine Spitzengruppe, die sich früh gelöst hatte, prägte das Rennen, konnte aber nicht verhindern, das immer wieder Fahrer wie Noll und seine Teamkollegen dazustießen.

Zehn Runden vor Schluss führten 14 Fahrer das Feld an, von denen fünf aus den Reihen des Westerwälder Teams kamen. Bemühungen des Teams Kern-Haus, die Gruppe zu sprengen, schlugen fehl. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.