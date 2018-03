Die traditionelle Sportler-Ehrung des Westerwaldkreises steht am Mittwoch, 28. Februar, von 19 Uhr an bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen (Rathausstraße 34, Halle des Gasthauses „Till Eulenspiegel“) an. Der Sportkreis-Vorsitzende Albrecht Gehlbach wird gemeinsam mit Landrat Achim Schwickert Einzelsportler, Mannschaften und besondere Projekte von Vereinen ehren und würdigen. Jugendliche der SF Höhr-Grenzhausen werden die Veranstaltung mit zwei Darbietungen umrahmen.

Neben den zu Ehrenden und deren Eltern sind auch interessierte Vertreter von anderen Vereinen dazu eingeladen. Weitere Informationen bei Albrecht Gehlbach, Telefon 02662/6499 oder E-Mail: albrecht@ gehlbach.de

