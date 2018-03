Sophie Panthel holt Siegerpokale in gleich drei alpinen Disziplinen

Gleich dreimal stand Sophie Panthel vom SC Bad Marienberg-Unnau bei den alpinen Arge-Schülermeisterschaften Nord/Ost/West ganz oben auf dem Stockerl.

Wo sonst Weltklasse-Skifahrer trainieren, holte sich Sophie Panthel vom SC Bad Marienberg-Unnau drei Siege in der Schülerklasse.

Ausgetragen wurden diese Alpinrennen für Schüler der Jahrgänge 2002 bis 2005 in Hinterreit (Österreich). Auf den Pisten des Hinterreiter Skigebietes gibt sich normalerweise die Weltelite des alpinen Skisports die Klinke in die Hand. Hier trainieren zwischen ihren Weltcuprennen unter anderen Lindsey Vonn, Viktoria Rebensburg und Felix Neureuther.

So gab es auch für den Rennnachwuchs aus den Landesverbänden der Argen Nord, Ost und West beste Voraussetzungen und Pistenbedingungen für spannende Wettkämpfe.

Ausgeschrieben vom austragenden Skiverband Hessen waren ein Riesenslalom, ein Spezialslalom und zum Abschluss noch ein Parallelslalom. In allen drei Disziplinen platzierte sich Sophie Panthel vom SC Bad Marienberg-Unnau in der Altersklasse U 16 weiblich vor ihren Konkurrentinnen aus den anderen Landesverbänden.

Ging es beim ersten Wettbewerb, dem Riesenslalom, noch relativ knapp zu, so konnte die junge Rennläuferin aus der Badestadt ihre Widersacherinnen in den Disziplinen Spezialslalom und Parallelslalom förmlich deklassieren. Daher nahm sie dann bei allen drei Siegerehrungen unter dem fairen Applaus ihrer Mitkonkurrentinnen und Betreuer den Siegerpokal entgegen.

Für Sophie Panthel war dies auch der Lohn für eine lange, harte Saisonvorbereitung, die schon im Herbst des vergangenen Jahres begann. Man darf davon ausgehen, dass man von der talentierten Rennläuferin des SC Bad Marienberg-Unnau noch einige Erfolgsmeldungen hören wird.

Neben Sophie Panthel gingen auch noch zwei Vereinskameraden in Hinterreit an den Start. Jacob Ladewig und Maximilian Koch gaben in ihren Altersklassen ihr Bestes, mussten sich aber der starken Konkurrenz aus den anderen Skiverbänden geschlagen geben.

Für die beiden jungen Rennläufer des Bad Marienberger Skiclubs war es aber ein Erlebnis, auf den Spuren der alpinen Weltklasse Skirennen fahren zu dürfen. Frank Koch