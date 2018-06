Zum 22. Mal geht am Sonntag der Systemceram Triathlon/Duathlon des SV Dreikirchen über die Bühne. Der erste Startschuss fällt am Sonntagmorgen um 10 Uhr im Hundsangener Freibad, wo zunächst die Triathleten in den Wettkampf einsteigen. Für sie gilt es, 300 Meter zu schwimmen, danach 23 Kilometer Rad zu fahren und am Ende 5700 Meter zu laufen. Maximal wird es neun Startgruppen geben, was 135 Startern entsprechen würde. Die Duathleten starten um 11 Uhr ebenfalls am Schwimmbad in Hundsangen, sie beginnen jedoch mit einem Lauf über 1000 Meter, fahren dann 23 Kilometer Rad, ehe sie abschließend noch einmal 5700 Meter laufen müssen.

Wer nicht alleine starten will, hat die Möglichkeit, Teil einer Staffel zu werden. In diesem Wettbewerb erfolgt der Start am Sonntagmorgen um 10.45 Uhr ebenfalls am Schwimmbad in Hundsangen. Weitere ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.