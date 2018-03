Rennläufer ermitteln am Sonntag ihre Bezirksmeister

Aus unserem Archiv

Bad Marienberg/Stein-Neukirch

Aufgrund der aktuell sehr guten Schneelage am Schorrberg sollen die alpinen Bezirksmeisterschaften am Sonntag, 18. Februar, in Bad Marienberg durchgeführt werden. Unter der Regie des SC Bad Marienberg-Unnau ist der Slalom-Wettbewerb für alle Altersklassen von 10 Uhr an in zwei Durchgängen ausgeschrieben, von 12.30 Uhr an folgt der Riesenslalom, ebenfalls in zwei Durchgängen. Die Startnummernausgabe erfolgt am Sonntag von 9 Uhr an im Wettkampfbüro in der Skihütte am Schorrberg gegen Barzahlung von Nenngeld (acht Euro pro Wettbewerb) und Liftgebühren (fünf Euro). Es gibt Urkunden für alle Teilnehmer und Ehrenpreise für die ersten drei Plätze jeder Klasse. Der Bezirksmeistertitel wird bei den Schülerinnen und Schülern sowie bei Frauen und Männern vergeben. Meldeschluss ist am Freitag, 16. Februar, um 20 Uhr. Meldungen per E-Mail an: thomas.jung@atlassports.de oder telefonisch bei Sportwart Thomas Jung unter 0170/496 46 98.