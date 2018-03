Rennen am Sonntag in der Loipe am Stegskopf

Zum Siegfried-Koch-Gedächtnislauf lädt der Skiverein Stegskopf für Sonntag ins Skilanglaufzentrum nach Emmerzhausen ein. Der Startschuss zum ersten Massenstartrennen in der klassischen Technik fällt um 13 Uhr. Zu absolvieren sind folgende Distanzen: 20 Kilometer (H 21-H 51); 10 Kilometer (Jugend U 16/18/20 männlich; H 56; alle Frauenklassen); 5 Kilometer (U 16/18/20 weiblich; Schüler U 14/15); 3 Kilometer (Schüler U 11/13); 2 Kilometer (Schüler U 8/10); 500 Meter (Bambini).

Das Nenngeld beträgt für Schüler 5 Euro, ab der Jugendklasse 8 Euro, Bambini zahlen nichts. Anmeldungen (Name, Vorname, Verein, Geburtsjahr, Geschlecht) gehen per Mail an Konrad Klein (konrad.e.klein@t-online.de), Voranmeldungen sind bis Freitag, 20 Uhr, möglich. Nach- und Ummeldungen sind am Sonntag bis 12 Uhr möglich (2 Euro Gebühr).