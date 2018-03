Offene Rheinlandmeisterschaften im Ringen: Frauenelite trifft sich in Ransbach-Baumbach

Aus unserem Archiv

Ransbach-Baumbach

Frauenringen der Spitzenklasse verspricht das Starterfeld bei den ersten offenen Rheinland-Meisterschaften der Frauen, der weiblichen Jugend und der Schülerinnen, die an diesem Samstag ab 8.30 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule in Ransbach-Baumbach ausgetragen werden. Mehr als 100 Sportlerinnen haben bisher ihre Teilnahme zugesagt, darunter Olympiateilnehmerinnen, zahlreiche Medaillengewinnerinnen bei Welt- und Europameisterschaften, aber auch bei nationalen Titelkämpfen. Und der Verband rechnet mit weiteren Meldungen. „Ich denke, wir werden so 150 Ringerinnen am Start haben“, meint Udo Grieß aus Sessenbach, der Frauenreferent des Schwerathletikverbandes Rheinland.