198 Fahrer gingen beim 113 Kilometer langen Rennen „Rund in Steinfurt“ in der Klasse KT/A/B an den Start. Frank Lütters vom Team Kern-Haus aus Ransbach-Baumbach hatte direkt zu Beginn mit technischen Problemen zu kämpfen und musste aufgeben. Da das Rennen sehr hektisch war, positionierte sich das Westerwälder Team vorne im Feld, um die Kontrolle zu behalten und Stürzen aus dem Weg zu gehen. Dennoch erwischte es Timm Rüger etwa nach halber Distanz. Glücklicherweise trug er keine schlimmeren Blessuren davon, das Rennen war allerdings für ihn gelaufen.

Drei Runden vor Ende des Rennens konnte sich schließlich eine zwölfköpfige Spitzengruppe vom Feld lösen, ohne dass ein Fahrer des Teams Kern-Haus vorne vertreten war. Daher reihten sich diese vorne ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.