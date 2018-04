Bogensport im Westerwald wird groß geschrieben, denn hier gibt es rund 500 Bogenschützen, die in Vereinen und Klubs organisiert sind. Viele dieser Schützen üben ihren Sport nicht nur im heimischen Raum aus, sondern sind auch bei internationalen Meisterschaften der beiden großen Sportverbände zu finden. Zahlreiche Erfolge in den vergangenen Jahren belegen dies eindrücklich. Weltmeister, Europameister und Rekordhalter sind reichlich in unserer Region zu finden.

Der Hachenburger Ulrich Hinz ist hier maßgeblich zu benennen, der sich mit der dortigen „Bogenscheune“ deutschlandweite Bekanntheit erarbeitete. Nicht nur Leistungsträger, sondern auch viele Hobbyschützen fahren zu den regional veranstalteten Turnieren ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.