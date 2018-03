Lucie Bäcker dominiert den ersten Wettkampf

Aus unserem Archiv

Darmstadt

Starke Leistungen zeigten die Steuler Trikids, der Triathlon-Nachwuchs der RSG Montabaur, bei der zwölften Auflage des Swim & Run-Wettbewerbs in Darmstadt. Diese Veranstaltungsform ist eine beliebte Wintervariante im Triathlonsport. Dabei wird zunächst in einem Hallenbad geschwommen und nach einer Pause dann im Freien gelaufen. Insgesamt elf Kinder der RSG Montabaur starteten so in die Wettkampfsaison und machten den hessischen Triathleten mächtig Dampf.